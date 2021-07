Corona-Krise als Trennungs-Faktor: Deutlich mehr Paare wollen sich scheiden lassen

Die Corona-Beschränkungen haben viele Ehepaare an den Rand ihrer Kräfte gebracht: Tag für Tag hockten sie zu Hause aufeinander, teilten sich Home-Office und Hausarbeit, kümmerten sich um die gelangweilten Kinder. Eine Umfrage zeigt nun die Auswirkungen der Pandemie auf das Eheleben.

Das Ergebnis der Umfrage ist eindeutig: Die Zahl der Scheidungen wird sich in Deutschland infolge der Corona-Einschränkungen voraussichtlich um ein Fünffaches erhöhen.

Corona-Pandemie: Scheidungen steigen stark an

Die Rechtsanwältin Alice von Rosenberg gab die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey in Auftrag. Sie merke die stark erhöhte Nachfrage in den Rechtsanwaltskanzleien selbst, erklärte sie.

Laut der Umfrage fassten zwischen Ende März und Ende Mai 2,2 Prozent der Befragten die Entscheidung, sich scheiden zu lassen. Im gleichen Zeitraum seien es 2018 nur 0,42 Prozent aller Ehepaare gewesen – Civey befragte am 9. und 10. Juni 2500 verheiratete Menschen.

Die meisten Eheleute verzichteten jedoch auf einen Rosenkrieg. Sie gingen bei der Scheidung „besonnen miteinander um“, erklärte Rosenberg. Beratungsbedarf bestehe häufig dennoch. (vd)