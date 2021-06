Vodafone: Massive Störung betrifft Tausende Kunden – Problem offenbar behoben

Köln –

Bei Vodafone schauten Nutzer am Montag in die Röhre. In der Mittagszeit waren Tausende Nutzer des Telefondienstes von einer massiven Störung betroffen.

Fast 3000 Meldungen liefen zum Höhepunkt der Störung bei dem Portal „Allestörungen.de“ ein.

Auch bei WhatsApp gab es Probleme und lagen Kunden-Beschwerden vor.

Vodafone-Störung:Tausende Kunden betroffen

Gerade Vodafone schien massive Probleme zu haben. Denn wie das Störungsportal angibt, hatten vor allem Vodafone-Kunden starke Probleme, die Dienste des Telefondienstleisters zu nutzen.

Um 12.09 Uhr an waren 2713 neue Meldungen zu einer Störung eingegangen.

Hier lesen Sie mehr: Ausfälle auch bei Vodafone, 1&1 und O2: Telekom-Panne: jetzt ist der Grund bekannt

Bei den Vodafone-Kunden ist der „Mobilfunk ausgefallen, Telefonie und mobile Daten“ sind laut Nutzern von der Störung betroffen. Manche Nutzer haben bereits seit Sonntag große WLAN-Probleme. 60 Prozent der Nutzer geben an, auch Festnetz- und diverse Internet-Probleme zu haben.

Im Laufe des Montagmorgens sind immer mehr Störungen und Ausfälle von Vodafone-Kunden im Portal registriert worden.

Gegen 13 Uhr flachte die Kurve mit den Neu-Meldungen dann aber rapide ab. Die Störung war offensichtlich behoben.

Was genau los war, war zunächst unklar, da es von Vodafone keine Stellungnahme zu den Problemen gab.

WhatsApp-Störung: Probleme beim Senden und Empfangen

Auch bei WhatsApp gab es Probleme. Laut dem Onlineportal gab es seit dem späten Vormittag eine Vielzahl von Störungen. Die meisten Probleme traten beim Senden oder Empfangen von Nachrichten auf.

Weniger Nutzer konnten sich nicht mehr auf ihrem WhatsApp-Account einloggen. (mj)