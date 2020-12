Simpel: iPhone geht bei Kälte aus – mit diesem geheimen Trick läuft's wieder

Köln -

Beim Winterspaziergang will man ein Bild knipsen oder auf dem Weihnachtsmarkt die Freunde über Whatsapp wiederfinden, aber plötzlich hat das iPhone den Geist aufgegeben. Und das obwohl der Akku noch fast voll geladen war. Das ist ärgerlich und leider kein Einzelfall bei eisigen Temperaturen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Showheroes, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Showheroes angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es handelt sich um ein Apple-Phänomen, viele iPhone-Modelle schalten sich bei Temperaturen ab null Grad aus. Allerdings gibt es einen geheimen Tasten-Trick, mit dem man dem Smartphone wieder Leben einhauchen kann.



Es braucht weder Aufladekabel noch Powerbank



Das iPhone wieder ans Laufen zu kriegen, ist tatsächlich ganz leicht und klappt ohne direkte Stromzufuhr. Der Trick funktioniert also auch unterwegs und schafft sofort Abhilfe. Einfach für circa 30 Sekunden immer abwechselnd die Standby- beziehungsweise Seitentaste und den Home-Knopf drücken. Danach das iPhone wie gewohnt wieder einschalten.



Darum geht das iPhone bei Kälte aus



Wird der iPhone-Akku zu kalt, fließt auch weniger Spannung. Dadurch wird dem Smartphone signalisiert, dass der Akku leer ist, auch wenn das eigentlich gar nicht stimmt. Das wiederholte drücken der Tasten sorgt dafür, dass der Akku kurzfristig wieder stärker belastet wird. So wird er wärmer und es fließt wieder mehr Spannung.

Hier lesen: Diese 5 Akku-Mythen sind längst überholt

Was auf jeden Fall nicht hilft und auch unbedingt vermieden werden sollte, ist das Smartphone zu hohen Temperaturschwankungen auszusetzen. Geht das Handy wegen Kälte aus, sollte es also bloß nicht zu Hause auf die Heizung gelegt werden. So kann im Inneren Kondenswasser entstehen, das zu irreparablen Schäden führen kann.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am besten ist es natürlich, das Smartphone von vornherein vor zu großer Kälte zu schützen. Da kann oft schon die Körperwärme ausreichen, die das Handy in der Hosentasche abbekommt. Weitere Tipps, wie Ihr Smartphone den Winter übersteht, finden Sie hier.