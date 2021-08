Änderungen im Status: WhatsApp-Neuerung macht Nutzer skeptisch

Einige Nutzer haben sich wohl schon gewundert: Über den „Status“ teilt WhatsApp jetzt eigene Beiträge. Nach eigenen Angaben will der Messengerdienst seine Nutzer so auf dem neuesten Stand halten – oder laufen hier bald Werbeanzeigen?

Im WhatsApp-Status-Reiter, bei dem sonst aktuelle Stories von den eigenen Kontakten gezeigt werden, taucht jetzt auch das Unternehmen selbst auf: „Hier werden wir dich über neue Funktionen und Aktualisierungen informieren“, heißt es in dem ersten Beitrag. Und sofort dreht es sich um Datenschutz: „WhatsApp kann deine persönlichen Nachrichten nicht lesen oder anhören, da sie Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind“, beteuert der Messengerdienst.

WhatsApp: Wegen Änderung von Datenschutz-Richtlinien in Kritik

WhatsApp war in den letzten Wochen in Kritik geraten, weil Nutzer neuen Datenschutz-Richtlinien zustimmen sollten, um die App weiter nutzen zu können – ursprünglich bis zum 8. Februar. Diese Frist war Mitte Januar bis zum 15. Mai verschoben worden. Seitens des Unternehmens hieß es, man wolle mit falschen Gerüchten aufräumen, nach denen WhatsApp mehr Informationen mit Facebook teilen und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufheben werde. Zuletzt waren vermehrt Nutzer an andere Dienste wie Signal oder Telegramm abgewandert.

Nun scheint das Unternehmen den Status als Kommunikationstool mit den Nutzern entdeckt zu haben. Der Begeisterungssturm der Nutzer blieb bislang aber aus: Berichten zufolge war es zunächst nicht möglich, den Status stumm zu schalten – das ließ sich später jedoch nicht bestätigen.

Einige User befürchten außerdem, dass hier künftig auch Werbeanzeigen von anderen Unternehmen geschaltet werden.