Autokino: Wenn einem mitten im Film der Saft ausgeht

Zurück in die Zukunft. Vor Corona muteten Autokinos an wie ein Relikt aus längst vergessenen Kinotagen. Nach dem Covid-19-Stillstand erleben die Freiluftfilmtheater eine ungeahnte Renaissance.

Überall sprießen sie förmlich wie die Pilze aus dem Boden. In Hamburg buhlen inzwischen drei Anbieter um Besucher. Filmegucken aus dem Wagen heraus ist wieder schwer angesagt. Schwer zu tun hat dabei auch die Autobatterie. Ein triftiger Grund, sich regelmäßig um den Akku zu kümmern.

Covid-19 hat die Filmbranche bis ins Mark getroffen. Obwohl die Kinos nach und nach wieder öffnen dürfen, bleiben die meisten Säle leer. Komplett anders verhält es sich bei Autokinos. Sie erleben zurzeit einen wahren Boom. Gab es im letzten Jahr nur noch rund 20 dieser kultigen, aber aus der Mode gekommenen Freiluft-Lichtspielhäuser, bewegt sich ihre Anzahl wieder im mittleren dreistelligen Bereich. Dem ADAC zufolge wurden seit Anfang März dieses Jahres laut Bundesnetzagentur 516 neue Frequenzen zugeteilt. Tendenz weiter steigend! Die Betreiber eines Autokinos benötigen eine eigene Frequenz, um den Ton darüber ins Fahrzeug übertragen zu können. Und nun kommt auch die Auto-Batterie ins Spiel.

Denn: Sound und Dialoge werden über das Autoradio empfangen. Eine harte Bewährungsprobe für den Akku. Schließlich muss das Radio über die gesamte Vorstellung laufen. Das kostet viel Saft. Ist die Batterie bereits angeschlagen könnte der Autokinobesuch trotz Film-Happy-End böse enden. Deshalb sollte die Batterie vorab geprüft werden. Am besten in einer Fachwerkstatt.

Weitere Tipps

Während der Vorstellung sind Klimaanlage, Innenbeleuchtung und Co. tabu und die Zündung sollte ebenfalls ausgeschaltet bleiben – das Autoradio läuft auch ohne. Zudem sollte für den Fall der Fälle auch das gute alte Starthilfekabel mit an Bord sein. Unabhängig davon, lohnt die regelmäßige Wartung der Batterie, ist ein Check ratsam, bevor der Akku schlappmacht. In so einem Fall empfiehlt es sich, die Autobatterie von Profis austauschen zu lassen. Weil der Batteriewechsel durchaus risikobehaftet sein kann. Wer selbst den Austausch vornimmt, läuft Gefahr, wichtige Daten und Einstellungen zu verlieren, die dann mühsam wieder neu kalibriert oder eingelesen werden müssen. Eine Fachwerkstatt hält dagegen während des Batterieaustauschs mit speziellem technischem Gerät die Spannung. Damit auch die Daten und spezifischen Einstellungen erhalten bleiben.