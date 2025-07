Kreuzworträtsel mini – hier täglich kostenlos online spielen

Singvogel mit 5 Buchstaben? Nadelbaum mit 6 Buchstaben? Trainieren Sie hier ihr Allgemeinwissen und spielen Sie das täglich neue MOPO-Kreuzworträtsel.

Das tägliche Kreuzworträtsel online: So füllen Sie das Spielfeld aus

Klicken Sie mit der Maus auf ein graues Feld. Dann wird das gesuchte Wort eingeblendet und die Richtung, in die das Lösungswort eingetragen werden muss, erscheint in Rosa. Klicken Sie mit der Maus in das erste Feld und schreiben Sie mit Ihrer Tastatur. Alternativ können Sie auch in den Menüs ein gesuchtes Wort auswählen.

Fünf Fakten über Kreuzworträtsel, die Sie vielleicht noch nicht kannten

1. Das erste Kreuzworträtsel erschien 1913 in einer US-Zeitung

Am 21. Dezember 1913 veröffentlichte die New York World das erste Kreuzworträtsel der Geschichte, unter dem Titel „Word-Cross Puzzle“. Erfunden wurde es von Arthur Wynne, einem Redakteur mit Spaß an Sprache.

2. Der Name war ein Druckfehler

Eigentlich hieß das Rätsel „Word-Cross“. Doch in einer späteren Ausgabe verrutschte der Titel in der Druckerei und wurde zu „Cross-Word“. So blieb es. Aus dem kleinen Fehler wurde ein weltweiter Begriff.

3. In Deutschland wurde es erst nach dem Zweiten Weltkrieg populär

Bereits in den 1920ern gab es Kreuzworträtsel in Deutschland. Der große Boom fand jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Schnell wurden sie zum festen Bestandteil im Feuilleton, als Mischung aus Bildungsangebot, Zeitvertreib und Gehirntraining.

4. Kreuzworträtsel trainieren mehr als nur Wissen

Wer regelmäßig rätselt, schult Sprachgefühl, Logik und Konzentration. Das Lösen fördert das Kurzzeitgedächtnis und kann helfen, Wortfindung und Denkschnelligkeit im Alter zu erhalten.

5. Die Vielfalt ist riesig

Klassisch oder thematisch, mit Bildern oder Zahlen, als Schwedenrätsel oder Silbenpuzzle: das Kreuzworträtsel hat unzählige Varianten. Bei der MOPO gibt’s täglich neue, direkt online und kostenlos.