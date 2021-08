Wie ist es, im Stadtpark zu spielen, Lotto King Karl?

Es ist auch immer wieder etwas Neues dabei, im Stadtpark zu spielen, sagt Lotto King Karl. Durch Corona gab es eine längere Zwangspause, nun geht es aber wieder los und etwas Aufregung ist dabei.

In „Wie ist die Lage?“ verrät Lotto King Karl, wie er die Auftritte im Stadtpark erlebt und ob er mit Bus und Bahn fährt. Er spricht außerdem über Auftritte in anderen Städten und verrät in den Top 3 – wo in Hamburg er gerne noch auftreten würde.

Folge 295 (Sonntag, 08. August) mit Lotto King Karl

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.

#sodenkthamburg

Alle Folgen finden Sie auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.