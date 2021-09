Björn Hansen: „Damoklesschwert schwebt über Veranstaltern“

Björn Hansen ist Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Morgenwelt GmbH, die unter anderem das Cruise Inn Open Air organisiert. Zwar können seine Veranstaltungen endlich wieder stattfinden, aber die Ungewissheit darüber, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, nagt dennoch an ihm. Trotzdem denkt er nicht ans Aufgeben.

In „Wie ist die Lage?“ gibt Björn Hansen Einblicke in die aktuelle Lage einer sehr gebeutelten Branche, erzählt mit welchen Problemen sich Veranstalter herumschlagen müssen und verrät, was Helge Schneider und er – außer der gleichen Frisur – noch gemeinsam haben.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin geht es heute um die besten Absturzkneipen Hamburgs.

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.

#sodenkthamburg

Alle Folgen finden Sie auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.