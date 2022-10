Wie hört man eigentlich „richtig“ zu, Florian Schleinig?

Florian Schleinig ist Coach und Gründer der sozialen Organisation „Redezeit für Dich“. Er wünscht sich, dass wir als Gesellschaft einander wieder mehr zuhören.

In „Wie ist die Lage“ erklärt Schleinig, was genau das aktive Zuhören ausmacht und worum es dabei explizit nicht geht. Er erzählt außerdem, worum es sich bei „Redezeit für Dich“ handelt, wie er auf die Idee dazu kam und was die Organisation anbietet.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Florian Schleinig, wo er in Hamburg am liebsten spazieren geht.

Folge 516 (Montag, 17.10.) mit Florian Schleinig

