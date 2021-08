Wenn Frau Tietjen campen fährt

Wenn NDR-Moderatorin Bettina Tietjen Urlaub macht, dann kommt sie schon mal (fast) durcheinander, ob es privat oder beruflich ist, denn die passionierte Camperin fährt nicht nur mit ihrem Mann im 21 Jahre alten Campingbus durch Europa, sondern auch mit Prominenten für ihre NDR-Reihe „Tietjen campt“.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Bettina Tietjen heute in einem launigen Gespräch, warum Korsika ihr Camping-Himmel ist und verrät ihre Geheimtipps für einen Urlaub dort. Dazu erzählt sie, worauf sich die Zuschauer in ihrer Camping-Sendung im NDR freuen können und gibt ein paar launige Anekdoten von beruflichen wie auch privaten Camping-Trips zum Besten.

Folge 297 (Dienstag, 10. August) mit Bettina Tietjen

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.

#sodenkthamburg

Alle Folgen finden Sie auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.