Welche sind die Spielzeugtrends zu Weihnachten, Herr Hartfelder?

Er wuchs im Spielzeugladen seiner Eltern auf, studierte dann Marketing. Heute führt Nils Hartfelder Spielwarenläden in ganz Hamburg. Wer könnte also zum langsam aber sicher nahenden Weihnachtsfest am besten erzählen, was in diesem Jahr unter den Christbaum gehört?

In „Wie ist die Lage?“ verrät Nils Hartfelder aber nicht nur die Weihnachtstrends bei Kindern, sondern auch, was durch die Pandemie gut lief und wie Spielzeugtrends überhaupt entstehen. Er spricht über die schwierigen Bedingungen als stationärer Händler während des Lockdowns und über neue Geschäftsideen.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin erfahren Sie, wo Hartfelder Hamburgs schönste Spielplätze verortet.

Folge 330 (Sonntag, 17.10.) mit Nils Hartfelder

