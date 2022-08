Was macht eigentlich eine Stadtschreiberin, Frau Schubert?

Franziska Schubert ist die neue Stadtschreiberin von Hamburg. Das sagt Ihnen nichts? Dann sollten Sie heute in unseren fast täglichen Podcast reinhören!

Denn in „Wie ist die Lage?“ erklärt Franziska Schubert, was eine Stadtschreiberin eigentlich genau macht und welchen Zweck ihr Beruf erfüllt. Sie erzählt, warum diesen Job stets ein:e Auswärtige:r macht und wo man ihre Texte finden kann und was sie als Bremerin nach Hamburg verschlagen hat.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Franziska Schubert die Top3 ihrer Lieblingsbücher über Hamburg.

Folge 481 (Montag, 15.8.) mit Franziska Schubert

