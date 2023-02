Was macht eigentlich eine Innenstadt-Koordinatorin, Elke Pahl-Weber?

Seit Juni 2022 ist Elke Pahl-Weber die Innenstadt-Koordinatorin der Stadt. Damit bekleidet sie ein neues Amt in Hamburg.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Pahl-Weber, was ihre Aufgaben beinhalten und was sie in den ersten Monaten in ihrem neuen Job getrieben hat. Sie gibt eine Einschätzung zum allgemeinen Zustand der Innenstadt ab und spricht über Projekte, um die City voranzubringen sowie ihre eigenen Ideen in diesem Zusammenhang.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Elke Pahl-Weber natürlich ihre Lieblingsorte in der Innenstadt.

Folge 569 (Sonntag, 12.2.) mit Elke Pahl-Weber

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.