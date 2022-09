Was macht eigentlich ein Tier-Trainer, André Weseloh?

André Weseloh ist Tiertrainer. Im Rahmen der noch bis Ende September laufenden Natur- und Tierausstellung stellt er im Mercado in Altona rund 20 Tierarten aus.

In „Wie ist die Lage“ erzählt Weseloh, welche Tiere er dabei besonders spannend findet und wie es dazu kam, dass er Tiertrainers wurde. Er erklärt den Hintergrund der Ausstellung und was er damit erreichen möchte. Er spricht außerdem über seine Aufgabe als Sachverständiger und was er dabei so erlebt. Nicht zuletzt spricht Weseloh über die Ausbildung von Tieren für die Kamera und tiergestützte Therapie, die ganz und gar nichts mit Kunststückchen zu tun hat.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät André Weseloh seine Top3 der Tierzubehör-Geschäfte in Hamburg.

Folge 497 (Dienstag, 06.09.) mit André Weseloh

