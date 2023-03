Was ist eigentlich ein „Fairer Schulkiosk“, Mareike de Buhr?

Mareike de Buhr ist eigentlich Lehrerin – und die Gründerin des Projekts „Fairer Schulkiosk“, das aus dem Unterricht heraus entstanden ist.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt de Buhr, worum es sich beim fairen Schulkiosk handelt und welches Ziel sie damit verfolgt. Sie spricht darüber, was sie an „herkömmlichen“ Schulkiosken stört, weshalb man diesem Problem nicht einfach beikommen kann – und welchen Anteil leider auch die Schulbehörde daran hat.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Mareike de Buhr ihre Lieblingscafés in Bergedorf.

Folge 588 (Donnerstag, 23.3.) mit Mareike de Buhr

