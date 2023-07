Was ist denn bitte „Kino-Cloning“, Herr Evers?

Dirk Evers, Geschäftsführer der Outdoor Cine GmbH und Betreiber des Open-Air-SchanzenKino, über das anstehende Sommerprogramm, Innovationen für das deutsche Kino und alles, was mit Film zu tun hat.

Am 5. August feiert das Open-Air-SchanzenKino seinen Saisonauftakt im Schanzenpark. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ gibt Evers einen Einblick, mit welchen Neuerungen er in diesem Jahr eine Vorreiterrolle in der deutschen Kinolandschaft einnehmen möchte. Außerdem verrät er, auf welche Filme er sich am meisten freut, welcher deutsche Spielfilm im Open-Air-SchanzenKino seine Hamburger Erstaufführung, mitsamt Gastauftritt des Casts, feiern darf und wieso Sport- und Reisedokumentationen immer gut beim Publikum ankommen.

In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ bewertet Dirk Evers die Arbeit des Kultursenators Carsten Brosda während der Pandemie. Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören.

Folge 624 (Sonntag, 23.07.) mit Dirk Evers

