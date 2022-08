Was erwartet uns eigentlich auf dem MS Dockville, Frank Diekmann?

Frank Diekmann ist der Macher des MS Dockville und hat deshalb gerade viel zu tun. Derzeit laufen die Aufbauarbeiten für das beliebte Festival und Lars Meier hat ihn direkt auf dem Festivalgelände erwischt.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Frank Diekmann, was die Besucher des MS Dockville in diesem Jahr erwartet und weshalb er davon ausgeht, dass es am Wochenende auf dem Festivalgelände voll werden wird. Dazu geht es um das Thema Personalprobleme in der Gastronomie und um die Acts, auf die sich Diekmann besonders freut. Nicht zuletzt erzählt er, was das MS Dockville so besonders macht.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Frank Diekmann die Top3 seiner Hamburger Lieblingsbands.

Folge 483 (Mittwoch, 17.8.) mit Frank Diekmann

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.