Was erlebt man eigentlich bei der Nobelpreisverleihung, Herr Heinisch?

Arno Heinisch ist Gründer und Geschäftsführer von Rocket Beans TV. Er ist gerade zurück aus Stockholm, wo er der Nobelpreisverleihung beigewohnt hat.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt der Medienmacher, wie es ihn dorthin verschlagen hat – und was dort abgesehen von der Verleihung der Preise eigentlich noch so passiert. Natürlich geht es auch um Rocket Beans TV und darum, was sich bei dem Online-Sender durch die Corona-Pandemie als auch durch den Ukraine-Krieg verändert hat

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin erfahren Sie auch Heinischs Top 3 der Weihnachtslieder.

Folge 551 (Dienstag, 13.12.) mit Arno Heinisch

