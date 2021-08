Warum sollte ich die CDU wählen, Marcus Weinberg?

Gerade war der CDU-Abgeordnete für Altona, Marcus Weinberg, noch im Urlaub – jetzt bereitet er sich auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes vor. Dafür hat er schon einige Strategien in petto.

In „Wie ist die Lage?“ verrät Marcus Weinberg, mit welchen Themen er im Wahlkampf punkten will, warum es in den letzten Jahren kaum Erneuerungen gab und was er über seine Konkurrenz denkt.

Folge 292 (Dienstag, 03. August) mit Marcus Weinberg

