Verena Schnaus: „Wir machen nicht die klassische Scheibe“

Verena Schnaus ist Chefin der Goodgame Studios. Dort werden Computerspiele entwickelt, aber wie Schnaus erklärt, nicht die „klassische Scheibe“, sondern Online-Spiele, die kostenfrei im Browser gespielt werden können.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Verena Schnaus, was den Reiz eines virtuellen Bauernhofs ausmacht, wie ein gut gelaunter Postbote kürzlich ihren Tag erhellt hat und welche Orte sie in Hamburg ganz besonders mag. Und sie verrät uns, wo sie in der Stadt am liebsten ihre analogen Spiele kauft.

Folge 420 (Montag, 28.03.) mit Verena Schnaus

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.