Verena Gräfe-Höft: „Bei Teenagern traf ,Spirit in the Blood‘ auf positive Resonanz“

Die Filmproduzentin und Geschäftsführerin von Junafilm Verena Gräfe-Höft über ihren neuen Kinofilm und dessen langjährige Entstehungsgeschichte.

Lars Meier: Liebe Verena, heute kommt dein neuer Film „Spirit in the Blood“ in die Kinos. Ein packender Thriller, in dem es um ein 15-jähriges Mädchen und ihre unheimlichen Erlebnisse in den kanadischen Wäldern geht. Wie war denn eigentlich deine Kindheit?

Verena Gräfe-Höft: Ich hatte eine schöne Kindheit. Vermutlich ist das auch der Grund, warum ich mich in meinen Filmen gerne mal den dunklen Seiten des Lebens widme. Gleichwohl hat „Spirit in the Blood“ bei den Zuschauern auch viele positive Gefühle hervorgerufen.

Rund sieben Jahre sind vergangen, seitdem du das Drehbuch zum Film das erste Mal gelesen hast. Wie fühlt es sich an, das Ergebnis nach so langer Zeit der Öffentlichkeit zu präsentieren?

Ich bin unglaublich glücklich. Aufgrund von Corona mussten wir die Dreharbeiten zweimal verschieben und konnten erst im Frühsommer 2022 damit starten. Es ist ein tolles Gefühl, dass der Film jetzt endlich in den Kinos zu sehen ist.

Mittlerweile drehen und schneiden bereits Teenager kurze Filme mit ihren Smartphones. Wächst da in deinen Augen eine große Generation an Filmschaffenden heran?

Natürlich spielen Bewegtbilder eine immer größere Rolle. Aber es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als nur das Smartphone zu zücken und mal hier und da einen kleinen Clip zu drehen. Ich persönlich vermisse an den Schulen eine kluge Auseinandersetzung mit dem Medium Film.

Folge 884 (Dienstag, 5.11.) mit Verna Gräfe-Höft

