Vanessa Lamm: „Wir haben das ehrgeizige Ziel, eine Bewegung anzustoßen“

Die Diversity- und Inklusionstrainerin Vanessa Lamm über die Idee hinter WELCOMING OUT, Möglichkeiten, das junge Unternehmen zu unterstützen und die diesjährige Pride Week in Hamburg.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht Vanessa Lamm über die Idee und Entstehung ihres Unternehmens WELCOMING OUT, das queeren Menschen ihr Coming-out erleichtern möchte. Wie man sie dabei unterstützen kann und wohin es noch gehen soll, verrät sie im Gespräch mit Lars Meier. Außerdem bezieht die Diversity-Trainerin Stellung zur aktuellen Pinkwashing-Debatte rund um die Christopher Street Day-Demonstration in Hamburg am 5. August.

Die ganze Folge gibt es zum Nachhören. Darin verrät sie in der Rubrik „Nice oder Scheiß“ auch noch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 629 (Mittwoch, 27.07.) mit Vanessa Lamm