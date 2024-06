Uwe Christiansen: „Wir sind schon immer eine EM- und WM-freie Zone“

Der Barkeeper über die Herausforderungen in der Gastronomie während der Fußball Europameisterschaft.

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Die heutige Folge mit Barkeeper und Geschäftsführer der Bar „Christiansens Fine Drinks & Cocktails" Uwe Christiansen

Lars Meier: Lieber Uwe, momentan findet die Fußball-EM statt und die Straßen sind voller Fans. Wie sehr profitierst du von der Europameisterschaft?

Uwe Christainsen: Wir blicken ja auf 27 Jahre zurück und sind schon immer eine EM- oder WM-freie Zone. Zu uns kommen die Menschen, die keinen Bock auf Fußball haben. Das ist aber nicht immer eine tolle Zeit für uns. Wenn 22 Millionen Menschen ein Deutschlandspiel sehen –zuhause oder beim Public Viewing – dann kann man sich gut ausrechnen, dass da nicht allzu viel für die Gastronomie überbleibt. Das gilt nicht nur für meinen Laden, sondern trifft auch auf andere Bars in der Umgebung zu.

Du lebst und arbeitest auf dem Kiez. Wie empfindest du die Veranstaltungsdichte?

Ich habe 20 Jahre an der Reeperbahn gewohnt und bin eigentlich einer, der sagt: „Wenn du auf dem Kiez wohnst, musst du auch damit leben können.“ Vor allem ist es die Fülle an Veranstaltungen, die mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. „Schlagermove“, Hafengeburtstag oder die „Altonale“, nur um ein Paar zu nennen. Die klassische Gastronomie leidet etwas darunter, da die Menschen bei einem Straßenfest lieber draußen unterwegs sind. Ich würde das wahrscheinlich genauso machen, am Ende bleibt aber für die Gastronomie nicht ganz so viel übrig.

Wie erholst du dich?

Da ich in der Woche genug Action habe, bin ich einfach gerne zu Hause in meiner Wohnung und habe meine Ruhe. Auch setze ich mich gerne in meinen Oldtimer – bei gutem Wetter aufs Motorrad – und fahre die Elbe herunter, zum Beispiel nach Zollenspieker. Ich muss immer Wasser um mich haben, das liegt irgendwie in meinen Genen. Früher bin ich zur See gefahren und habe immer irgendwo am Wasser gewohnt, ob in Kapstadt, Durban oder jetzt hier in Hamburg.

In der Rubrik „Nice oder Scheiß" ärgert sich Uwe Christiansen über Gäste, die einen Tisch reserviert haben und nicht erscheinen.

