Uwe Christiansen: „Mich kotzt Silvester eigentlich immer an“

Der Oktober 2021 war der beste, den Uwe Christiansens Cocktailbar in 25 Jahren erlebt hat. Dann stiegen die Infektionszahlen wieder und führten dazu, dass die Gästezahlen einbrachen. So ist es auch nur logisch, dass Christiansen an Silvester gar nicht erst öffnet.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt der Kult-Barkeeper, was er stattdessen an Silvester macht und welches Getränk es dazu geben wird.

In den Podcast-Top-3 verrät er außerdem, wo er gerne essen geht, wenn er mal nicht selber hinter dem Tresen steht und seine Gäste bedient.

Folge 382 (Mittwoch, 29.12.) mit Uwe Christiansen

