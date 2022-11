Uwe Christiansen: „Irgendwie haben Metal-Bands ein Faible für meine Bar“

Kultbarkeeper Uwe Christiansen ist bekannt dafür, kein Blatt für den Mund zu nehmen. Gerade feierte seine Bar am Fischmarkt 25-jähriges Bestehen und Christiansen veröffentlichte aus diesem Anlass ein Buch namens „World of Cocktails“, in dem er seine beliebtesten Drinks und besten Anekdoten aus 40 Jahren Erfahrung als Barkeeper gesammelt hat.

Im Gespräch mit Lars Meier erklärt Christiansen das Konzept hinter seinem Buch und worauf er bei der Auswahl der Drinks in seinem Werk geachtet hat. Er spricht über die Stolpersteine beim Veröffentlichen seines Buches und was er an Bord der Queen Mary 2 mit Udo Lindenberg erlebte. Zudem erzählt Uwe Christiansen, welcher Cocktail derzeit am angesagtesten ist und was er selber am liebsten trinkt, wenn er mal als Gast in eine Bar geht.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Uwe Christiansen seine Hamburger Lieblingsdrinks.

Folge 538 (Donnerstag, 24.11.) mit Uwe Christiansen

