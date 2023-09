Uwe Bergmann: „Alle 16 Bundesländer können in der Mönckebergstraße entdeckt werden“

Der Veranstalter des Bürgerfests zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg über die Feierlichkeiten rund um die Binnenalster.

Uwe Bergmann organisiert seit über 35 Jahren Veranstaltungen in Hamburg. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht er darüber, was die Besucherinnen und Besucher des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit am 2. & 3. Oktober in der Hamburger Innenstadt erwartet. Außerdem erzählt der Eppendorfer von seinen Anfängen als Veranstalter und wie sich die Herausforderungen der Branche im Laufe der Zeit verändert haben. Zudem träumt er im Podcast davon, dass der Lokstedter Weg eines Tages keine vierspurige Straße mehr ist.

Die ganze Folge gibt es zum Nachhören. In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ verrät Uwe Bergmann auch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt

Folge 660 (Sonntag, 24.09.) mit Uwe Bergmann

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.