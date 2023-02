Ukrainerin in Hamburg: „Man fühlt in dieser Stadt die Freiheit“

Kseniia Hurbanova ist im vergangenen Jahr vor dem Krieg in der Ukraine nach Hamburg geflohen. Derzeit lebt sie mit anderen Ukrainer:innen in der MenscHHamburg-WG des gleichnamigen Vereins.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Hurbanova, wie sie nach dem Angriff russischer Truppen am 24. Februar 2022 ihr Land verlassen und wie sich ihr Leben seitdem verändert hat. Sie spricht über schwierige Entscheidungen, die Hilfe, die sie erfahren hat und über ihre Eltern, die weiterhin in der Nähe der Front leben. Dazu gibt Kseniia Hurbanova einen Einblick in das Leben der ukrainischen Geflüchteten und ihren persönlichen Weg in Hamburg. Nicht zuletzt beschreibt sie, wie sie selbst die Stadt und ihre Einwohner:innen erlebt.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Kseniia Hurbanova ihre Lieblingsorte in Hamburg.

Folge 575 (Montag, 20.2.) mit Kseniia Hurbanova

