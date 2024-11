Tulga Beyerle: „Keramik bis 3D-Schmuck – die Kunsthandwerkermesse ist pure Vielfalt.“

Die Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg über die Vielfalt des Kunsthandwerks sowie die bevorstehende Glitzer-Ausstellung.

„Wie ist die Lage?“, unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit Tulga Beyerle wird präsentiert von Meierlikör – St. Georg Edition, dem Likör für den guten Zweck. „Wie ist die Lage?“ gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Tulga, am 27. November startet die Messe für Kunsthandwerk im Museum für Kunst und Gewerbe. Worauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher freuen?

Tulga Beyerle: Die Messe präsentiert zeitgenössisches Kunsthandwerk in seiner Vielfalt aus den Bereichen Keramik, Porzellan, Textil und Metall. Wir haben auch Stücke von ziemlich abgefahrenen Schmuckdesignerinnen dabei, unter anderem wirklich cooler und sehr zeitgenössischer 3D Schmuck.

Du selbst hast ja das Tischlerhandwerk erlernt. Schlägt dein Herz nur für Holzarbeiten oder begeisterst du dich auch für Kunst aus anderen Materialen?

Als Direktorin eines Museums, das so vielseitig aufgestellt ist wie unseres, bereitet mir die Vielfalt der Kunsthandwerkermesse natürlich totale Freude. Ich habe mich in den letzten Jahren immer mehr mit den verschiedenen Bereichen angefreundet und finde es unglaublich spannend mit den Keramikerinnen, Schmuckdesignern und all den anderen Leuten ins Gespräch zu kommen.

Für das nächste Jahr planst du eine Glitzer-Ausstellung. Wie kann ich mir das vorstellen?

Glitzer ist ein spezielles Material, das sich in unterschiedlichste Gestaltungsbereichen wiederfindet. Neben beispielsweise Pop wirkt es bis in die Themen Awareness, Empowerment und Queerness. In der Ausstellung möchte ich die Vielfalt von Glitzer zeigen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Tulga Beyerle die vorbildliche Baustellenbetreuung rund um den Museumsstandort.

Folge 897 (Sonntag, 24.11.) mit Tulga Beyerle

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.