Tjarks: „Übertreffen den Radverkehrsplan des Bundes“

Vor kurzem hat Verkehrssenator Anjes Tjarks gemeinsam mit Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt die Pläne für den „neuen“ Hamburger Hauptbahnhof vorgestellt. Bis der Verkehrsknotenpunkt des Nordens in neuem Glanz (und mit mehr Platz) erstrahlt, wird es jedoch noch dauern, denn einfach mit der Sanierung beginnen – das geht auch nicht.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Anjes Tjarks, was die Baumaßnahmen so schwierig macht und woran die Planer bereits im Vorfeld denken mussten. Er räumt auf mit dem weit verbreiteten Irrglauben, dass Hamburg Deutschlands Stauhauptstadt sei und erzählt, wie viel Hamburg im Jahr pro Einwohner für den Radverkehr ausgibt.

Außerdem verrät Anjes Tjarks in den Top3, wo er am liebsten Blumen kauft.

Folge 371 (Montag, 13.12.) mit Anjes Tjarks

