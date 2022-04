TITANIC-Herausgeberin: „Im Zug belausche ich heimlich andere Leute“

Seit etwa vier Wochen ist sie die erste weibliche Herausgeberin des Satiremagazins TITANIC: Ella Carina Werner.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt sie, was sie da eigentlich zu tun hat und wie sie das von Hamburg aus organisiert. Sie erklärt Lars Meier außerdem, was an Frankfurt so liebenswert ist und was sie auf den Bahnfahrten von Hamburg in die Mainmetropole macht. Zudem gibt Ella Carina Werner einen Einblick in das Prinzip der Lesebühne „Liebe für alle“, die monatlich im Grünen Jäger stattfindet.

Die ganze Folge gibt es hier zum Hören. Darin verrät Ella Carina Werner, wohin sie in Hamburg am liebsten zum Baden geht.

Folge 428 (Donnerstag, 07.04.) mit Ella Carina Werner

