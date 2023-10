Tim Walter: „Nur ein Tag München und wieder zurück“

Der HSV-Trainer über sein Privatleben zwischen Hamburg und München sowie seine Rolle als Familienvater.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ erzählt Tim Walter von seiner Familie in München, wie oft er es schafft, sie zu besuchen und wie er seine Rolle als Vater aus der Ferne interpretiert. Außerdem verrät der HSV-Trainer, wie er seine Freizeit in Hamburg verbringt und was er in schlaflosen Nächten in sein Notizbuch schreibt.

Den ersten Teil der Doppelfolge gibt es jetzt zum Nachhören. Der zweite Teil mit Fokus auf den Fußball erscheint morgen. In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ feiert Tim Walter den starken Support der HSV-Fans.

Folge 677 (Dienstag, 17.10.) mit Tim Walter

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.