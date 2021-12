Til Mette: „G20 nehme ich Scholz immer noch übel“

Eine Ausgabe des Stern ohne Cartoon von Til Mette ist nicht vorstellbar. Seit seiner Kindheit zeichnet der gebürtige Bielefelder bereits, und seine Bilder treffen stets den Zeitgeist. Gerade erst hat er ein Buch veröffentlicht: „Politisch korrekte Cartoons für links-grün versiffte Gutmenschen“.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Till Mette, worum es sich bei links-grün versifften Gutmenschen eigentlich handelt. Er erzählt außerdem, wie er zu seinem Job als Cartoonist kam und wie er Inspiration für seine Werke findet. Nicht zuletzt geht es natürlich auch um Politik und den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Hamburger Geschichten, die auch für Cartoonisten interessant sind.

Außerdem verrät Til Mette in den Top3, wo man in Hamburg am besten links-grün versiffte Gutmenschen treffen kann.

Folge 367 (Dienstag, 7.12.) mit Til Mette:

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.