Ties Rabe: „In der Schulpolitik ist ein rationaler Dialog schwierig“

Nach dem Shitstorm, der die Politikerin Karin Prien dazu bewog, sich aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen, bemängelt Hamburgs Schulsenator Ties Rabe den Mangel an Rationalität, wenn es um Schulpolitik geht.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Rabe, dass er selbst deshalb in den sozialen Medien nicht präsent ist und warum er lieber an Wahlständen in der Fußgängerzone mit den Menschen diskutiert. Er spricht über notwendige Abwägungen beim Thema Präsenzunterricht und die Uneinigkeit unter den Bundesländern diesbezüglich.

In den Podcast-Top-3 verrät Ties Rabe, wo er am liebsten bummeln geht.

Folge 402 (Mittwoch, 16.02.) mit Schulsenator Ties Rabe

