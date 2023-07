Thomas Lohse: „Bis 2030 werden wir weitgehend komplett elektrisch fahren“

Der 1. Vorsitzende von Hansa Taxi spricht in „Wie ist die Lage?“ über die Auftragslage im Taxigewerbe, die Taxiprüfung und den Umstieg auf Elektromobilität.

30 Jahre lang ist Thomas Lohse selbst Taxi gefahren. Im (fast) täglichen Podcast verrät er, dass er dazu jetzt keine Zeit mehr hat und die Hamburger-Straßen auch nicht mehr so gut kennt. Lohse erklärt aber auch, dass die Taxiprüfung mittlerweile etwas einfacher geworden ist. Die Auftragslage von 2019 habe man bei Hansa Taxi noch nicht wieder erreicht, auch das sagt der 1. Vorsitzende im Podcast. Warum das Taxigewerbe nicht nur für Anzugträger da ist und wie der komplette Umstieg auf Elektromobilität gelingen soll, um all das geht es in der neuen Podcastfolge.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Thomas Lohse in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 620 (Montag, 17.07.) mit Thomas Lohse

