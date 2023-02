Thering: „Darum habe ich bei der Anti-Gender-Initiative bereits unterschrieben“

Dennis Thering ist der Fraktionsvorsitzende der Hamburger CDU in der Bürgerschaft. Seine Partei unterstützt die Initiative gegen das Gendern in der Verwaltung und Bildung, die in dieser Woche im Rathaus angemeldet wurde.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Thering, warum er bei der Initiative bereits unterschrieben hat und weshalb die CDU die Initiative unterstützt, hinter der der Verein Deutsche Sprache steckt, deren Vorstandsmitglied und Gründerin der Initiative ebenfalls in dieser Woche wegen ihrer Äußerungen zum Thema in die Kritik geriet. Zudem spricht Dennis Thering über die aktuelle politische Agenda der CDU und spart nicht mit Kritik an der rot-grünen Stadtregierung, insbesondere an der Justizsenatorin Anna Gallina und der Arbeit ihrer Behörde im Fall des Brokstedt-Attentats.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Dennis Thering auch seine drei Lieblingsrestaurants im Alstertal.

Folge 568 (Donnerstag, 9.2.) mit Dennis Thering

