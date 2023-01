Thalia-Kuratorin über Lessing-Tage: „Wir zeigen das Best Of vom Best Of“

Noch bis zum 12. Februar laufen die Lessing-Tage im Thalia Theater. Hochbetrieb also für Nora Hertlein, die Kuratorin für das internationale Programm des Traditionshauses ist.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt sie, warum das Motto „Um alles in der Welt“ in diesem Jahr (leider) ganz besonders passend ist und gibt einen Einblick in den Prozess ihrer Programmauswahl gemeinsam mit mit dem Intendanten und den Dramaturgen. Sie erzählt, welche ihre Favoriten unter den Stücken sind und was für sie gutes Theater ausmacht.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin erfahren Sie auch, wo es in Hamburg die besten Wiener Schnitzel gibt.

Folge 560 (Montag, 30.01.) mit Nora Hertlein

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.