Terry Krug ist Gastronomin und führt das „Krug“ und das „Fritzis” auf St. Pauli. Außerdem ist sie noch die erste Vorsitzende der Clubstiftung Hamburg und weiß deshalb ganz genau, was die Gastro- und Kulturbranche momentan beschäftigt.

In „Wie ist die Lage?“ gibt Terry Krug Einblicke in die aktuelle Situation der Gastronomen, erzählt, was sie vom Hamburger Kultur Sommer hält und warum ihr die Anwohner auf St. Pauli große Sorgen bereiten.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin geht es heute um die besten Weinhandlungen.

Folge 307 (Mittwoch, 1. September) mit der Gastronomin Terry Krug.

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.

