Susanne Hasenjäger: „Bei Robbie Williams würde ich meine Neutralität hintenanstellen“

Die NDR-Redakteurin über ihre Liebe für den britischen Pop-Sänger.

Lars Meier: Liebe Susanne, du bist Musikjournalistin mit einer Leidenschaft, die man selten erlebt. Welche Musiker und Musikerinnen aus Hamburg sind gerade deine Lieblinge?

SH: Phil Siemers liebe ich sehr, der hat so eine ganz besondere soulige Stimme. Ich finde MIU ganz toll. Sie singt nicht nur, sondern ist auch eine ganz, ganz tolle Frau. Ich mag Stephanie Hempel sehr, die mit ihren Beatles-Touren die Beatles wieder zurück nach Hamburg gebracht hat. Ich bin auch sehr neugierig auf neue Musik, aber es gibt da schon so ein paar, die es mir angetan haben. Dazu gehört eben auch Steffi Hempel oder Enno Bunger, der ja auch beim „MenscHHamburg Pflegemahl“ war. egal wie oft ich seine Musik höre, wie er singt, was er erzählt: Jedes Mal habe ich Gänsehaut.

LM: Wie oft erlebt man dich bei Konzerten?

SH: Also so dreimal in der Woche bin ich bestimmt draußen. Corona hat gezeigt, wie wichtig dieses Zusammenkommen ist, dieses gemeinsame Erleben. Ich bin auch wahnsinnig gerne im Fußballstadion. Ich war ein paar Jahre immer beim BVB. Alleine dieses Gefühl, wir sitzen hier zusammen und genießen und erleben das, was da gerade unten passiert. Das finde ich ganz toll, dieses Erlebnis. Deswegen muss ich Live-Musik haben. Ohne live geht gar nichts.

LM: Du bist Journalistin und ein riesiger Robbie-Williams-Fan. Wie schaffst du es, deine Emotionen bei einem Interview unter der Decke zu halten?

SH: Ich hatte ihn mal in einem Eins-zu-Eins-Interview. Da war ich durchaus journalistisch und habe kritische Fragen gestellt… nein, eigentlich auch nicht. Ich bin da raus aus dem Zimmer und habe angefangen zu heulen, weil ich dachte: „Ich habe gerade mit Robbie Williams gesprochen und wir haben über Musik geredet und ich habe ihn nicht nur angestarrt.“ Aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her, seitdem habe ich ihn häufiger getroffen. Ich würde meine journalistische Neutralität tatsächlich hintenanstellen wollen, was Robbie Williams angeht. Er ist aber auch wirklich der Einzige. Er macht mich einfach glücklich und da bin ich Susanne Hasenjäger und ersten zweiter Linie die Musikredakteurin.

Folge 821 (Dienstag, 11.06.) mit Susanne Hasenjäger

