Stephan Grossmann: „Man fühlt sich fast wie auf dem Broadway“

Stephan Grossmann ist Schauspieler. Noch bis zum 9. April ist er auf der Bühne des St. Pauli Theaters in dem Stück „Nebenan“ zu sehen, das auch bereits erfolgreich verfilmt wurde.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Grossmann, worum es darin geht, weshalb ein Besuch lohnt und warum das St. Pauli Theater wie gemacht dafür ist. Zudem erzählt er, warum das St. Pauli Theater so ein besonderer Ort für ihn ist und plaudert über seine bisherige Karriere.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Stephan Grossmann, an welchen Orten in Hamburg er am liebsten entspannt.

Folge 589 (Sonntag, 26.3.) mit Stephan Grossmann

