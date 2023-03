Stefanie von Berg: „Die 15-Minuten-Stadt erreichen wir nur gesamtgesellschaftlich“

Stefanie von Berg leitet das Bezirksamt Altona. Sie gehört zu den Hamburger Grünen, die am vergangenen Wochenende auf ihrem Landesparteitag beschlossen haben, dass Hamburg eine nachhaltige 15-Minuten-Stadt werden soll.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt von Berg, was genau es damit auf sich hat und wie dieses Ziel erreicht werden soll. Sie spricht natürlich darüber, wie nah die Stadtteile in ihrem Bezirk an diesem 15-Minuten-Plan sind und gibt eine Prognose ab, wann das ambitionierte Ziel erreicht werden könnte. Zudem geht es um das Thema Mietpreise und wie den dortigen Preissteigerungen entgegengewirkt werden kann.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin erfahren Sie auch Stefanie von Bergs Lieblingsparks in Altona.

Folge 582 (Mittwoch, 1.3.) mit Stefanie von Berg

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.