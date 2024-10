Stefanie Hehn: „Eine gute Weinkarte hält für jeden Geschmack etwas bereit“

Die Chef-Sommelière im The Fontenay Stefanie Hehn über Weintrends, ihre Arbeit als Sommelière und den Weingenuss in Hamburg.

„Wie ist die Lage?“, unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit der Chef-Sommelière Stefanie Hehn wird präsentiert von „Campus Legenden“, dem Podcast der Universität Hamburg. „Wie ist die Lage?“ gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Frau Hehn, nach welchen Kriterien bestücken Sie als Chef-Sommelière eines Luxushotels die Weinkarte?

Stefanie Hehn: Grundsätzlich gilt, dass auf einer guten Weinkarte für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Daher achte ich darauf, was im Durchschnitt getrunken wird und schreibe die Weinkarte ganz offen für ein unterschiedliches Publikum. So haben wir für jeden etwas vorrätig. Stammgästen, deren Vorlieben wir kennen, bestellen wir zum nächsten Besuch aber auch mal eine individuell ausgesuchte Flasche Wein.

Weltweit gibt es ja viele verschiedene Weinregionen. Wie wichtig ist es für Sie, die Weingüter vor Ort zu besuchen?

Zu meinem Beruf gehört es natürlich dazu, viel zu reisen und jede interessante Weinregion einmal kennenzulernen. Gleichzeitig versuche ich aus Umweltschutzgründen, unnötige Flugreisen zu vermeiden. Daher probiere ich die Nachfolgejahrgänge eines Weines, dessen Gut ich bereits besucht habe, in der Regel auf Messen.

Sie sind gebürtige Fränkin, kommen also aus einem deutschen Weinanbaugebiet. Wie nehmen Sie Hamburg in Bezug auf Wein wahr?

In Hamburg gibt es eine große Community an Weinliebhabern und zahlreiche Angebote für Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit Wein beschäftigen. In meiner Wahrnehmung sind die Hamburgerinnen und Hamburger außerdem sehr offen für verschiedene Sorten und nicht so festgelegt auf bestimmte Anbaugebiete. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Hansestadt keine Weinregion direkt vor der Tür hat und auch durch den Hafen existiert meiner Meinung nach eine Internationalität beim Weingenuss .

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Stefanie Hehn die Hamburgerinnen und Hamburger dafür, dass es sie bei (fast) jedem Wetter nach Draußen zieht.

Folge 872 (Donnerstag, 17.10.) mit Stefanie Hehn

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.