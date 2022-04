St. Pauli-Pastorin: „Die Neue auf Distanz zu sein ist nicht einfach“

Sandra Starfinger ist seit 1,5 Jahren Pastorin auf St. Pauli – der Start im November 2020 fiel in eine Zeit, in der auch in Hamburg wegen der Corona-Pandemie ein „Lockdown light“ herrschte. Starfinger stand vor der Herausforderung, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, als vieles nicht erlaubt war.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Starfinger, wie das Kennenlernen auf Distanz trotzdem gelang, wie sie sich langsam an den Stadtteil herantastete und dass sie sich gleichermaßen auf Konfirmationen und die Burlesque-Show im Indra freut.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Sandra Starfinger auch ihre Lieblings-Fischbrötchenbuden.

Folge 439 (Dienstag, 26.04.) mit Sandra Starfinger

