Sportmoderator: „Im Schlagball war ich die Oberpflaume“

Die Olympischen Spiele in Tokio wird Reinhold Beckmann ganz besonders aufmerksam verfolgen. Der Moderator und Musiker verbindet mit Tokio nämlich schöne Kindheitserinnerungen. Zu Olympia 1964 kaufte Vater Beckmann der Familie nämlich den ersten Fernseher. Ein Feiertag, wie sich Reinhold Beckmann erinnert.

In „Wie ist die Lage?“ verrät er aber noch mehr Jugenderinnerungen. So weiht Reinhold Beckmann die Hörer unter anderem in sein Jugendtrauma der Bundesjugendspiele ein. Es geht allerdings auch um das Musikerleben auf Tour. Und wenn man schon mal einen Moderator zu gast hat, der sich besonders auch im Sport auskennt, muss die heutige Top 3 natürlich auch aus diesem Bereich kommen. Beckmann nennt seine drei größten Olympioniken.

Folge 280 (Sonntag, 25. Juli) mit Reinhold Beckmann

Im Podcast „Wie ist die Lage?" spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach.

