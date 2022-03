Simone Thiede: „Schlafplätze auch für vierbeinige Gefährten“

Sie bieten Menschen, die in Not geraten sind, eine Obdach für die Nacht – oder auch einfach eine Tasse Kaffee und ein offenes Ohr, wenn es einsam um sie geworden ist: Simone Thiede erzählt in „Wie ist die Lage?“ von ihrer Arbeit für das Harburg-Huus.

Thiede erklärt, warum im Harburg-Huus ausdrücklich auch die vierbeinigen Gefährten von Obdachlosen willkommen sind, verrät ihren liebsten Hamburg-Geruch und wo sie in Harburg am liebsten Mittagspause macht.



Die ganze Folge gibt es hier zum Hören.

„Wie ist die Lage?“ – Folge 421 (Dienstag, 29.03.) mit Dr. Simone Thiede:

