Simone Buchholz: „Mit G+J stirbt die Idee des bunten Blätterwaldes am Kiosk“

Simone Buchholz ist Autorin und Journalistin und machte jüngst ihrer Wut über die Stellenstreichungen beim Hamburger Traditionsverlag Gruner + Jahr auf Twitter Luft.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Buchholz, was das Problem bei diesem journalistischen Kahlschlag ist und welche Gefühle er in ihr auslöst – schließlich lernte sie ihr Handwerk einst selbst an der Henri-Nannen-Schule. Sie nimmt – wenig überraschend – kein Blatt vor den Mund und lässt kein gutes Haar an RTL / Bertelsmann / McKinsey. Zudem geht es auch um ihre anstehende Lesung bei „Lesen ohne Atomstrom“.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Simone Buchholz, wo sie in Hamburg am liebsten Lesungen hält.

Folge 573 (Donnerstag, 16.2.) mit Simone Buchholz

