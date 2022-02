Simone Buchholz: „Ich würde gerne mal Wolfgang Kubicki treffen“

Simone Buchholz ist Bestsellerautorin – und seit einem knappen Jahr auch Podcasterin. Gemeinsam mit Ole Specht von der Band „Tonbandgerät“ spricht sie in „Kirschbier und Tomatensalat“ über Kultur.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Simone Buchholz, was Hörer in ihrem Podcast erwarten dürfen. Dazu geht es um ihr neues Buch, das kurz vor der Fertigstellung steht und im Oktober erscheinen soll. Außerdem erklärt sie, warum sie eine Petition gegen die Absage der Leipziger Buchmesse unterschrieben hat und warum sie trotzdem nach Leipzig reisen wird.

In den Podcast-Top-3 verrät Simone Buchholz ihre Orte der Inspiration in Hamburg.

Folge 405 (Montag, 21.02.) mit Simone Buchholz

