Der Kurator der Ausstellung „Anna Haifisch- Bis hierhin lief's noch gut" im Museum für Kunst& Gewerbe spricht über.

Die heutige Folge mit Simon Klingler, Comic-Fan und Kurator der Ausstellung „Anna Haifisch" im Museum für Kunst & Gewerbe

Lars Meier: Ahoi Simon. Bei Comics denke ich an Kindheit. Wie sehr ist die Ausstellung von Anna Haifisch auch für Erwachsene?

Simon Klingler: Die Ausstellung ist hauptsächlich für Erwachsene, da Anna Haifisch künstlerische Comics zeichnet, die sich mit Themen auseinandersetzen, die nicht kindlich sind. Sie baut auf der amerikanischen Comic-Tradition auf, mit Figuren wie Snoopy oder Looney Tunes, jedoch in einer humorvollen und reflektierten Weise, die oft Tiere vermenschlicht. Es geht mehr in Richtung Graphic Novel und Humorbetrachtung der Welt.

Wie bist du zu den Comics gekommen?

Ich habe Germanistik und Medienwissenschaften studiert, und dazu gehört auch der Comic als Medium, da er Bild und Text kombiniert. Vor etwa zehn Jahren war ich bei einer Comic-Ausstellung in Hamburg als Fachperson dabei, und seither beschäftige ich mich mit der Hamburger Comicszene, die besonders durch den Studiengang der HAW stark ist. Dort lernte ich auch Anna Haifisch kennen, mit der ich schon im Gängeviertel zusammengearbeitet habe.

Wann wurden Comics zu Kunst erhoben?

In Deutschland sind wir auf einem guten Weg, aber es passierte schon in den 90ern. Comics wurden schon damals in Museen gezeigt, wie etwa bei der Karl-Barks-Ausstellung. Der Comic liegt oft zwischen Buchkunst und freier Kunst, was Museen bei der Kategorisierung herausfordert. Dennoch gibt es spezialisierte Museen, wie das Erika-Fuchs-Haus, und auch junge Künstlerinnen wie Anna Haifisch finden ihren Platz in Ausstellungen.

In der Rubrik „Nice oder Scheiß" lobt Simon Klingler das Comicfestival im Gängeviertel und auf St. Pauli, das er ehrenamtlich mitorganisiert.

