Nussin Armbrust, Verlegerin des Elbblick-Magazins, spricht im „Wie ist die Lage“-Podcast mit Lars Meier über Weihnachten für Alleinstehende, Zukunftsforschung und Singletreffs. Und sie erzählt, warum sie seit 2017 für Alleinerziehende an Heiligabend die Weihnachtsfrau spielt.

In den Podcast-Top-3 verrät Nussin Armbrust außerdem, wo man in Hamburg am ehesten andere Singels trifft.

Folge 378 (Mittwoch, 22.12.) mit Nussin Armbrust

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.