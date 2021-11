Senatorin: „Die Investoren waren wegen Corona zurückhaltender“

Bis zu 3.000 öffentlich geförderte Wohnungen würden die Seanatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Dr. Doreothee Stapelfeldt und ihre Behörde gerne pro Jahr genehmigen. Allein: Die Investoren halten sich mit Investitionen derzeit zurück. Schuld ist Corona, schuld ist auch der Fachkräftemangel in der Baubranche und ein Problem stellen auch die Baustoffpreise dar.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Dorothee Stapelfeldt über die weiteren Pläne in Sachen Wohnungsbau, über das Thema Verdichtung und gibt einen Einblick, nach welchen Kriterien in Hamburg gebaut wird.

Natürlich darf auch die Top3 nicht fehlen, in der Dorothee Stapelfeldt Tipps gibt, wo man in Hamburg am besten Schreibwaren bekommt.

Folge 359 (Donnerstag, 25.11.) mit Dr. Dorothee Stapelfeldt

