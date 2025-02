Senator: „Mir fehlt die Fantasie, Kulturstaatsminister unter Friedrich Merz zu sein“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage“ ist Hamburgs Kultursenator Dr. Carsten Brosda zu Gast. Im Gespräch mit Lars Meier stellt er klar, dass es so kurz nach der Bundestagswahl weniger um die Vergabe von Ministerposten gehe, sondern in erster Linie um Sondierungsgespräche der Parteien.

Einen Wechsel nach Berlin schließt er für sich trotzdem aus. Mit Blick auf die bevorstehende Bürgerschaftswahl in Hamburg zeigt sich der Kultursenator gelassen und ist von einem guten Wahlausgang überzeugt – vorausgesetzt, alle wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburger geben ihre Stimme ab.

Folge 903 (Freitag, 28.02.) mit Carsten Brosda

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.